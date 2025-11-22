На Донецкой улице неизвестный злоумышленник поджёг баки для бытовых отходов, после чего пламя распространилось на припаркованные поблизости транспортные средства.

Сотрудники московской полиции сообщили о задержании 37-летнего мужчины, подозреваемого в совершении поджога мусорных контейнеров в ночь на 22 ноября в юго-западной части столицы.Его обвиняют в преступлении, которое произошло в указанную дату. Об этой информации проинформировала пресс-служба Главного управления МВД России по Москве, ссылаясь на сообщение «Комсомольской правды».Той ночью на Донецкой улице неизвестный злоумышленник поджёг баки для бытовых отходов, после чего пламя распространилось на припаркованные поблизости транспортные средства. Согласно данным пресс-службы прокуратуры Москвы, в результате данного инцидента получили повреждения восемь автомобилей и два мотоцикла.Правоохранителям удалось оперативно установить личность предполагаемого виновника и задержать уроженца Владимирской области в подмосковном Подольске. Задержанный полностью признал свою причастность к содеянному, а расследование всех обстоятельств происшествия продолжается.В официальном сообщении ведомства уточнялось, что оперативники отделения полиции «Марьинский» установили и задержали поджигателя в Подольске, которым оказался 37-летний житель Владимирской области, полностью признавший свою вину.