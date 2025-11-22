В Суздале появился новый герой в полюбившейся серии миниатюрных фигурок «Суздальчат», которые передают атмосферу древнего города. К уже известным персонажам теперь присоединился

В Суздале появился новый герой в полюбившейся серии миниатюрных фигурок «Суздальчат», которые передают атмосферу древнего города. К уже известным персонажам теперь присоединился обаятельный извозчик. Об этом рассказали в облправительстве. Идея создания этих душевных фигурок принадлежит министру культуры региона Ольге Дёминой, а воплотил её в жизнь талантливый владимирский скульптор Виталий Цагареишвили.