Владимирский ЗАГС подготовил список привлекательных дат для регистрации брака на зимний сезон 2026 года. Эти уникальные комбинации чисел могут заинтересовать пары, планирующие своё торжество.• 16 января 2026 года — дата, символизирующая семейное единство (1+6=7), которая, по мнению ведомства, считается весьма благоприятной для заключения брака.• 14 февраля 2026 года — традиционный День всех влюблённых, который многие пары выбирают, веря в долгую и счастливую совместную жизнь.• 20 февраля 2026 года — это сочетание двоек и нуля, которое визуально и символически отсылает к новым начинаниям и гармоничному равновесию.• 26 февраля 2026 года — редкая и запоминающаяся дата, представляющая особый интерес для пар, стремящихся к оригинальности в дне регистрации.• 12 декабря 2026 года — эта симметричная комбинация чисел легко запоминается и идеальна для планирования праздничных мероприятий.Несмотря на привлекательность таких дат, будущим супругам настоятельно рекомендуется руководствоваться личными предпочтениями и чувствами при выборе дня начала их семейной истории.