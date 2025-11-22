Во Владимире состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа премии «Студент года – 2025». Эта награда отмечает самых талантливых и активных студентов,

Во Владимире состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа премии «Студент года – 2025». Эта награда отмечает самых талантливых и активных студентов, показавших успехи в различных областях. Об этом поделились в облправительстве. Конкурс проводится при поддержке Министерства молодёжной политики Владимирской области и призван развивать студенческое сообщество, а также продвигать одарённую молодёжь. На церемонии, прошедшей на