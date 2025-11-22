Елена Кравцова, оператор Центра обработки вызовов системы‑112 в Владимирской области, помогла избежать трагедии. Пятнадцатилетний подросток позвонил по номеру 112 и признался, что хочет

Елена Кравцова, оператор Центра обработки вызовов системы‑112 в Владимирской области, помогла избежать трагедии. Пятнадцатилетний подросток позвонил по номеру 112 и признался, что хочет прыгнуть с 14-го этажа из-за проблем в школе и жизненных трудностей. Об этом поделились в Министерстве региональной безопасности. Елена уточнила адрес и сразу сообщила об этом полиции. Пока сотрудники ехали, она около