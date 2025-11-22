22 ноября в Киржаче во второй раз состоится турнир «Кубок Вызова» на призы Технопарка «Русклимат ИКСЭл». В соревнованиях примут участие 30 лучших молодых спортсменов по боксу, тайскому боксу

22 ноября в Киржаче во второй раз состоится турнир «Кубок Вызова» на призы Технопарка «Русклимат ИКСЭл». В соревнованиях примут участие 30 лучших молодых спортсменов по боксу, тайскому боксу и всестилевому карате из Москвы, Владимира, Рязани и других городов Центральной России. Об этом сообщили в облправительстве. Из пресс-релиза правительства области Поддержать бойцов приедут легенды мирового спорта: