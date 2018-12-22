Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился в Новосибирске, где местная Сибирь принимала владивостокский Адмирал. Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 4:1.

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился в Новосибирске, где местная "Сибирь" принимала владивостокский "Адмирал". Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 4:1.В составе победителей шайбы забросили Никита Феоктистов (7-я минута), Константин Глазачев (20-я), Денис Вихарев (40-я) и Сергей Коньков (55-я). У проигравших отличился Николай Демидов (25-я)."Адмирал" прервал серию из трех поражений, но с 22 очками остается на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Сибирь" с 32 баллами располагается на 11-й строчке.