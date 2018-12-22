Лучшей телеведущей уходящего года назвали участники опроса Екатерину Андрееву. Результат был неожиданным – до последней минуты лидировала Лера Кудрявцева.

Лучшей телеведущей уходящего года назвали участники опросаЕкатерину Андрееву. Результат был неожиданным – до последней минуты лидировалаЛера Кудрявцева.Шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" нателеканале НТВ – программа резонансная.И неудивительно, что телеведущая лидировала в зрительском рейтинге. Ситуацияпеременилась неожиданно – и в результате сотрудники Первого канала разнесликоллег в пух и прах.Екатерина в последнее время в эфире появляется нетак уж часто. Тем не менее, в опросе "Комсомольской правды" она резковзлетела на первое место, набрав 28% голосов.Вторую стоку рейтинга заняла ведущая шоу "Наедине совсеми" и "Сегодня вечером" Юлия Меньшова. Коллега Андреевой получила13% голосов. Ведущая "Итогов недели" на НТВ Ирада Зейналова сталатретьей.А Лера Кудрявцева в итоге оказалась лишь на четвертом месте.Следующую за ней строку заняла ведущая программы "Давай поженимся" -Лариса Гузеева набрала 8% голосов читателей.Легендарная ведущая Екатерина 27 ноября отметила свой день рождения. Лицо Первого канала в это время отдыхала в Танзании, откуда с завидной регулярностью и обилием публиковала фотографии и видео. 57-летняя Андреева побывала на сафари, где вблизи посмотрела на слонов, львов и других диких животных.