Лучшей телеведущей уходящего года назвали участники опроса
Екатерину Андрееву. Результат был неожиданным – до последней минуты лидировала
Лера Кудрявцева.
Лучшей телеведущей уходящего года назвали участники опроса
Екатерину Андрееву. Результат был неожиданным – до последней минуты лидировала
Лера Кудрявцева.
Шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на
телеканале НТВ – программа резонансная.
И неудивительно, что телеведущая лидировала в зрительском рейтинге. Ситуация
переменилась неожиданно – и в результате сотрудники Первого канала разнесли
коллег в пух и прах.
Екатерина в последнее время в эфире появляется не
так уж часто. Тем не менее, в опросе "Комсомольской правды" она резко
взлетела на первое место, набрав 28% голосов.
Вторую стоку рейтинга заняла ведущая шоу "Наедине со
всеми" и "Сегодня вечером" Юлия Меньшова. Коллега Андреевой получила
13% голосов. Ведущая "Итогов недели" на НТВ Ирада Зейналова стала
третьей.
А Лера Кудрявцева в итоге оказалась лишь на четвертом месте.
Следующую за ней строку заняла ведущая программы "Давай поженимся" -
Лариса Гузеева набрала 8% голосов читателей.
Легендарная ведущая Екатерина 27 ноября отметила свой день рождения. Лицо Первого канала в это время отдыхала в Танзании, откуда с завидной регулярностью и обилием публиковала фотографии и видео. 57-летняя Андреева побывала на сафари, где вблизи посмотрела на слонов, львов и других диких животных.