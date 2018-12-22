Известный российский биатлонист Антон Шипулин пока окончательно не определился с вариантами возобновления спортивной карьеры. Он пропустил начало нынешнего сезона и, по словам главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева, может еще отложить возвращение.

Известный российский биатлонист Антон Шипулин пока окончательно не определился с вариантами возобновления спортивной карьеры. Он пропустил начало нынешнего сезона и, по словам главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева, может еще отложить возвращение.При этом эксперты не исключают, что Шипулин может принять решение больше вообще не тренироваться и не выступать. "Антон объявит обо всем сам, я за него этого делать не буду, — цитирует Драчева издание "Спорт-экспресс". — Возможно, информация будет уже на этой неделе".В поддержку слухов о том, что Антон может удлинить паузу в выступлениях сыграл и недавний скандал в Австрии, когда местная полиция прибыла в расположение сборной России для проверки неких данных о допинговых злоупотреблениях членов нашей национальной команды. Тогда в числе провинившихся был назван и Шипулин, который, впрочем, ранее никогда не попадался на "запрещенке".То, что в планах ведущего биатлониста страны на сезон есть изменения косвенно подтверждает и то факт, что спортсмен вместо отборочных стартов на "Ижевской винтовки" выступит на Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене. "Послать Антона на Рождественскую гонку – это наше решение", — признал Драчев. Но президент СБР отказался комментировать возможное завершение Шипулиным своей карьеры.