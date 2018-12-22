В затягивании принятия решения об отмене роуминга между Россией и Белоруссией виноваты профильные министерства двух стран. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подверг их критике за нерасторопность.

В затягивании принятия решения об отмене роуминга между Россией иБелоруссией виноваты профильные министерства двух стран. Спикер Госдумы ВячеславВолодин подверг их критике за нерасторопность.Володин заявилоб этом во время правительственного часа на 55-й сессии парламентского собранияСоюзного государства. Спикер напомнил, что задача отмены роуминга между Россиейи Белоруссией была поставлена президентами двух стран и обратился кпредставителям правительств."Как мыможем объяснить гражданам наших стран, что приграничные территории будутпродолжать находиться в роуминге, когда роуминг в России отменен. Мы будем делать шагв рамках Союзного государства в этом направлении?" – спросилВолодин и поставил задачу в месячный срок доложить парламентариям о реализацииважного решения, которого ждут миллионы граждан России и Белоруссии.Напомним, что на этой неделе, 19 декабря Госдума приняла закон об отменевнутреннего роуминга в России. Эта темаобсуждалась несколько лет, операторы сотовой связи долго не могли согласовать справительством новые условия работы.Теперь при оплате услуг связи будут применятьсяединые тарифы вне зависимости от региона, в котором находится абонент, чтоповысит комфорт передвижения для россиян по всей стране. Спикер ГосдумыВячеслав Володин называл закон об отмене роуминга приоритетным для депутатов.Правительственный час – новый формат работыпарламентариев двух стран, депутатыутвердили его год назад в Брянске. Помимо отмены роуминга, на немобсуждаются вопросы формирования единого научно-технологическогопространства.Накануне, 21 декабря на открытии 55-й сессии парламентского собрания Союза России и Белоруссии спикерГосдумы Вячеслав Володин остановился на важности формирования единогоправового пространства. Он назвал это необходимым условием для активизацииэкономического сотрудничества, повышения эффективности реализации совместныхпроектов и программ.Парламентское собрание Союза Россиии Белоруссии было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют напостоянной основе восемь комиссий, занимающиеся социальной политикой,безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности.