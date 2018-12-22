В затягивании принятия решения об отмене роуминга между Россией и
Белоруссией виноваты профильные министерства двух стран. Спикер Госдумы Вячеслав
Володин подверг их критике за нерасторопность.
В затягивании принятия решения об отмене роуминга между Россией и
Белоруссией виноваты профильные министерства двух стран. Спикер Госдумы Вячеслав
Володин подверг их критике за нерасторопность.
Володин заявил
об этом во время правительственного часа на 55-й сессии парламентского собрания
Союзного государства. Спикер напомнил, что задача отмены роуминга между Россией
и Белоруссией была поставлена президентами двух стран и обратился к
представителям правительств.
"Как мы
можем объяснить гражданам наших стран, что приграничные территории будут
продолжать находиться в роуминге, когда роуминг в России отменен. Мы будем делать шаг
в рамках Союзного государства в этом направлении?" – спросил
Володин и поставил задачу в месячный срок доложить парламентариям о реализации
важного решения, которого ждут миллионы граждан России и Белоруссии.
Напомним, что на этой неделе, 19 декабря Госдума приняла закон об отмене
внутреннего роуминга в России. Эта тема
обсуждалась несколько лет, операторы сотовой связи долго не могли согласовать с
правительством новые условия работы.
Теперь при оплате услуг связи будут применяться
единые тарифы вне зависимости от региона, в котором находится абонент, что
повысит комфорт передвижения для россиян по всей стране. Спикер Госдумы
Вячеслав Володин называл закон об отмене роуминга приоритетным для депутатов.
Правительственный час – новый формат работы
парламентариев двух стран, депутаты
утвердили его год назад в Брянске. Помимо отмены роуминга, на нем
обсуждаются вопросы формирования единого научно-технологического
пространства.
Накануне, 21 декабря на открытии 55-й сессии парламентского собрания Союза России и Белоруссии спикер
Госдумы Вячеслав Володин остановился на важности формирования единого
правового пространства. Он назвал это необходимым условием для активизации
экономического сотрудничества, повышения эффективности реализации совместных
проектов и программ.
Парламентское собрание Союза России
и Белоруссии было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на
постоянной основе восемь комиссий, занимающиеся социальной политикой,
безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности.