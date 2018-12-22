В России завершается подготовка к переходу с аналогового телевещания на цифру - безо всяких шипений и помех. Как это будет работать у вас дома?

В России завершается подготовка к переходу с аналогового телевещания на "цифру" — безо всяких шипений и помех. Как это будет работать у вас дома? В декабре 2010-го первые объекты этой цифровой сети заработали в порту Ванино в Хабаровском крае. А недавно ввод в эксплуатацию последней башни состоялся в поселке Видяево на Кольском полуострове.В полярную ночь, когда чуть светлеет только в полдень, вся семья Лысенко собирается у телевизора. Здесь уже и забыли, что такое помехи и четыре канала в эфире."К хорошему быстро привыкаешь. Мы привыкли один раз — уже норма жизни цифровое телевидение. И качество каналов другое", — говорит семья Лысенко.Канал будет показывать в хорошем качестве. Других вариантов нет. Плохо показывать он не может.В 40 километрах от Мурманска специальные приставки только настраивают. Цифрового телевидения в Видяево никогда не было, а привычное, аналоговое, работало нестабильно.Поселок подводников завидовал соседям – в другие районы телевидение давно пришло. «Когда нам предложили цифровое телевидение, мы, естественно, были рады. Первым делом стали подключаться», — говорят местные жители.Распространению сигнала здесь очень мешал сложный рельеф. В этой части Кольского полуострова каждый город и поселок окружают сопки. Перепад высот — от 50 метров до километра. Поэтому, например, в Видяево телевизионный сигнал из соседнего поселка просто не доходил, хотя до него всего-то около трех километров. Чтобы и здесь появилось цифровое телевидение, пришлось строить новую вышкуПоследние несколько дней телевизионная вышка, передающая цифровой сигнал и построенная специально для жителей Видяево, работала в тестовом режиме. Инженеры проверяли работоспособность систем, зону охвата. И вот – запуск!Телевидение заняло господствующую высоту. Переливаясь цветами российского флага, телебашня или, как говорят специалисты, "антенно-мачтовое сооружение" передает сигнал в каждую квартиру Видяево."Мы получили гарантированный доступ к информации, к тому, что помогает обучать, воспитывать наших детей, растить из них патриотов и граждан", — отметил Аркадий Романов, командующий подводными силами Северного флота.В почтовом отделении Видяево приставки для приема цифрового сигнала начали продавать заранее. Вместе со всей страной поселок готовится встретить Новый год. Подводники возвращаются из дальних походов, а окна домов уже светятся праздничными огнями.Как раз в декабре на Кольском полуострове начинается полярная ночь, когда темно в любое время суток. Так что единственным источником энергии, тепла, настроения становятся люди, которые здесь живут.Анна Юсупова живет в Видяево с самого рождения. В последние годы жизнь гарнизона менялась на ее глазах. «Детских площадок очень много стало, спортивно-развлекательный комплекс у нас есть. Люди добрее стали, наверное», — сказала Анна.В видяевский аквапарк ездят со всего района. За окном — полярная зима, а здесь — вечное лето для детей и взрослых.И вот теперь до Видяево добрались новейшие технологии. Сотни специалистов строили, отлаживали, запускали. Там, где раньше требовались громоздкие, неподъемные аппараты (вчерашний день), теперь — современная электроника.С запуском видяевской вышки (5040-й по счету) в России завершилось создание единого для всей страны информационного пространства."Трудно переоценить значение этого проекта и для жителей Мурманский области и, конечно, для всех россиян. Он масштабный, грандиозный, достойный XXI века", — заявила Ковтун Марина, губернатор Мурманской области.А начинали этот проект еще девять лет назад в Хабаровске. Сегодня там тоже следили за открытием вышки в Видяево."Это колоссальная программа, которая очень значима по своему громадному статусу, по уровню решаемых задач. Она связала два морских порта и как бы объединила Северный Ледовитый океан с Тихоокеанским побережьем, два моря — Баренцево и Японское", — отметил Станислав Кузнецов, директор филиала РТРС "Дальневосточный региональный центр".Цифровое телевидение — это еще и оперативная информация о своем регионе."До старта этой программы по каналам ВГТРК такой возможности во всех субъектах Российской федерации не было. Сотни тысяч людей могут теперь смотреть региональные новости", — подчеркнул Андрей Романченко, генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".Если телевизор выпущен после 2013 года, то для приема цифрового сигнала даже приставка не нужна.А инженеры уже готовят новые проекты. "Мы с телевизионными каналами думаем над следующим этапом: каким образом начать эфирные трансляции нового поколения и еще более высокого качества телевизионной картинки?" - говорят они.Фейерверк в поселке подводников не только в честь открытия вышки — российская цифровая телевизионная сеть официально стала самой большой в мире.