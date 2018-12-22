В чемпионате Германии по футболу матчем двух Боруссий стартовал 17-й тур. В центральном поединке лидер Бундеслиги из Дортмунда на домашнем стадионе принимал своего главного преследователя из Менхенгладбаха. Игра завершилась победой шмелей со счетом 2:1.

В чемпионате Германии по футболу матчем двух "Боруссий" стартовал 17-й тур. В центральном поединке лидер Бундеслиги из Дортмунда на домашнем стадионе принимал своего главного преследователя из Менхенгладбаха. Игра завершилась победой "шмелей" со счетом 2:1.Подопечные Люсьена Фавра открыли счет незадолго до перерыва, когда гол в "раздевалку" забил Джейдон Санчо. Однако уйти на перерыв в хорошем настроении футболистам из Дортмунда не удалось – уже в компенсированное время соперник в лице Кристофа Крамера сравнял счет.Судьбу матча решил капитан хозяев поля Марко Ройс, который спустя 9 минут после возобновления игры забил второй и, как оказалось, победный для его команды гол.Благодаря добытой победе в матче с гладбахскими одноклубниками дортмундская "Боруссия" увеличила свой отрыв от них, доведя преимущество до 9-ти очков. Теперь в активе лидера чемпионата Германии 42 очка, Гладбах имеет 33 балла, столько же – в активе "Баварии", которой еще предстоит сыграть свой матч 17 тура.