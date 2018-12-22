Для юных зрителей подготовили цирковую сказку «Снежная королева». Постановка была полна акробатических и танцевальных номеров...

Новогоднее представление прошло для более 200 детей сотрудников столичной полиции в училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева. В стенах учебного заведения подобные мероприятия проходят уже третий год подряд.Перед началом постановки к зрителям обратился главный редактор газеты «Петровка,38» полковник милиции в отставке Александр Обойдихин. Он отметил, что подобныемероприятия стали доброй традицией, которые собирают целый зал детей московских стражей правопорядка и жителей столицы.Для юных зрителей подготовили цирковую сказку «Снежная королева». Постановка была полна акробатических и танцевальных номеров. Перед гостям выступили жонглёры, акробаты и гимнасты, артисты демонстрировали свои умения, каждое выступление было по-своему уникальное и яркое.В завершение мероприятия каждый из гостей получил памятный подарок.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве