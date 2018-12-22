Маленькая София обворожила поклонников своей матери своим артистизмом. Фанаты уверены – из девочки вырастет новая звезда.

Маленькая София обворожила поклонников своей матери своим артистизмом. Фанаты уверены – из девочки вырастет новая звезда.Украинская певица Ани Лорак поделилась в своем Instagram фотографией с дочерью Софией, которую неожиданно для всех привела на шоу "Голос"."Сегодня моя помощница София помогала мне на прямом эфире", – прокомментировала снимок сама исполнительница.Поклонники Лорак засыпали ее приятными комментариями, отметив артистизм Софии. "Дочка просто супер, очень музыкальная как зажигала в зрительном зале, в общем наверно будет артистка!" "Мамина умничка", "А София музыкой занимается?" – отметили восхищенные комментаторы.Как ранее "Дни.ру", Ани Лорак первый раз появилась на публике после скандала вокруг своего развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу на премьере ледового шоу Евгения Плющенко.Певица охотно позировала фоторепортерам и делилась с журналистами своими впечатлениями после просмотра шоу. Оделась Лорак в стиле casual – простая черная толстовка, темные джинсы и сапожки. Дочь София не отставала от мамы: она позировала вместе с ней на красной дорожке в объемном свитшоте и кроссовках.