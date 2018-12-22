Анжелина Джоли не спит ночами, думая о том, как насолить бывшему супругу, Как утверждают источники, в ближайшем интервью звезда намерена жестко унизить Питта.

Анжелина Джоли не спит ночами, думая о том, как насолить бывшему супругу, Как утверждают источники, в ближайшем интервью звезда намерена жестко унизить Питта.Анджелина Джоли призналась, что сыта по горло тем, что СМИ демонизируют ее в истории с разводом с Бредом Питтом. Актриса пообещала рассказать грязные подробности о бывшем супруге, чтобы его не считали "святым", RadarOnline.com.Издание отмечает, что "презренный Питт" напуган до дрожи обещанием Анжелины обнародовать новые подробности их брака.Источник издания при этом отмечает, что согласно условиям бракоразводного процесса бывшим супругам запрещено "напрямую уничтожать друг друга" в информационной войне, однако, по мнению собеседника портала, Энжи "достаточно умна, чтобы обойти этот пункт".Источник также отметил, что "эти двое" до сих пор ненавидят друг друга "со всей страстью", поэтому Джоли пускается на любую хитрость, чтобы публично унизить Питта.Инсайдер даже предположил, какой способ использует Анжелина в предстоящем интервью: "На телевидение она, вероятно, будет продвигать благотворительные организации, поддерживающие женщин, переживших унижения и оскорбления в семье, а также одиноких мам, имеющих дело с безжалостными папами. Таким образом, это будет камень в огород Брэда".Как ранее "Дни.ру", Брэд Питт показался на публике крайне подавленным и расстроенным. Как отмечали близкие к актеру источники, его сильно беспокоит изменение отношения детей к нему – он уверен, что Энжи делает все возможное, чтобы убедить наследников в том, что он чудовище.Между тем, источники. близкие к Джоли, отмечали, что звезда уже не может спокойно спать, поскольку мысли о месте Питту не дают ей покоя."Она стала терять вес с ужасающей скоростью", – поделился близкий друг актрисы.