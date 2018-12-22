Верховный суд Приднестровья заочно приговорил бывшего президента непризнанной республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в почти 36 миллионов долларов.

Верховный суд Приднестровья заочно приговорил бывшего президента непризнанной республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в почти 36 миллионов долларов.Как передает РИА Новости, об этом сообщил телеканал "Первый Приднестровский", отметив, что Шевчук лишен также государственных наград.Кроме того, служители Фемиды присудили бывшему руководителя республики штраф в сумме 600 миллионов приднестровских рублей (почти 36 миллионов долларов). Всего в его отношении возбуждено семь уголовных дел.Приговор объявлен Шевчуку, который руководил республикой с 2011 по 2016 годы заочно, поскольку в июне 2017 года он покинул пределы Приднестровья, укрывшись в Молдавии и находится в международном розыске.