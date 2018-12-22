Американская автомобилестроительная корпорация Ford отзывает около 874 тысяч автомобилей в Северной Америке из-за неисправности, связанной с блоком цилиндров двигателя.

Американская автомобилестроительная корпорация Ford отзывает около 874 тысяч автомобилей в Северной Америке из-за неисправности, связанной с блоком цилиндров двигателя.Отзыву подлежат пикапы Ford F-150 2015-2019 модельных годов, а также еще несколько моделей, включая пикапы F-250 и F-350 Super Duty, передает ТАСС.По данным компании, соединительные элементы для подключения нагревателя блока цилиндров двигателя могут быть подвержены коррозии, что может вызвать воспламенение. Известно о как минимум трех таких случаях.В октябре Ford отозвала около полутора миллионов автомобилей в Северной Америке из-за неисправности с топливной системой.Такие цифры в количестве отзываемых автомобилей не рекордные. Так, например, громкий скандал потряс автомобильный рынок в январе 2010 года: из-за неисправности педали газа японский автопроизводитель Toyota отозвал восемь миллионов машин — самый крупный серийный брак за всю историю автомобилестроения.Дефектная педаль западала, что приводило к авариям. Позже американские власти даже оштрафовали компанию на 16 миллионов долларов за "слишком медленную реакцию на жалобы автовладельцев". В феврале того же года японцы отозвали более 400 тысяч машин в 60 странах мира из-за неисправности тормозной системы.Вслед за "Тойотой" японский автоконцерн "Хонда" объявил об отзыве в США около 400 тысяч автомашин из-за проблем с подушкой безопасности.