Решение приостановить полеты иранской авиакомпании Mahan Air из немецких аэропортов приняло правительство Германии. Полеты прекратятся уже в январе 2019 года.

Решение приостановить полеты иранской авиакомпании Mahan Air из немецких аэропортов приняло правительство Германии. Полеты прекратятся уже в январе 2019 года.На данный момент шесть раз в неделю совершаются рейсы из Дюссельдорфа и Мюнхена, передает ТАСС.Иранская авиакомпания Mahan Air принадлежит бывшему командиру Корпуса стражей исламской революции (элитные части Вооруженных сил Ирана).Западные СМИ утверждают, что Mahan Air сотрудничает с президентом Сирии и занимается перевозками иранских подразделений и оружия в эту страну.По этой причине с 2011 года авиакомпания находится в санкционных списках США.