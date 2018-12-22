Корабли военно-морских сил Ирана произвели пуски ракет вблизи авианосной ударной группы ВМС США, которая 20 декабря входила в акваторию Персидского залива.

Корабли военно-морских сил Ирана произвели пуски ракет вблизи авианосной ударной группы ВМС США, которая 20 декабря входила в акваторию Персидского залива.Как передает "Интерфакс", об этом сообщили американские журналисты, находящиеся на борту флагмана группы, атомного авианосца John C. Stennis.Это первый заход авианосца США в воды Персидского залива за последние 8 месяцев. John C. Stennis сопровождали ракетный крейсер Mobile Bay, ракетные эсминцы Decatur и Mitscher, а также ударная атомная подлодка.