Президент Гражданских самолетов Сухого Александр Рубцов сообщил, что ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100.

Президент “Гражданских самолетов Сухого” Александр Рубцов сообщил, что ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100.Рубцов объяснил сложившуюся ситуацию тем, что CityJet сменила свою бизнес-модель, передает РИА Новости."Поэтому не исключаем, что в судьбе этого контракта могут быть разные повороты. Скорее всего, ясность с ними будет в первом квартале".От президента ГСС стало известно, что мексиканская авиакомпания Interjet планирует отдать в аренду другим эксплуатантам 15 самолетов SSJ100 и готова приобрести восемь новых аналогичных самолетов.Рубцов сообщил, что большим спросом SSJ100 пользуется в Латинской Америке. Именно на этот рынок в ближайшее время будет работать компания.