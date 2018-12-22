Из-за неблагоприятных метеоусловий авиакомпания Аэрофлот меняет время вылета 11 рейсов из аэропорта Шереметьево 22 декабря.

Из-за неблагоприятных метеоусловий авиакомпания "Аэрофлот" меняет время вылета 11 рейсов из аэропорта Шереметьево 22 декабря.На сайте "Аэрофлота" сообщается, что изменяется время вылета рейсов с 6 до 9 часов утра.Речь идет о рейсах, вылетающих из Москвы в Грозный, Самару, Сочи, Краснодар, Омск, Сургут, Калининград, Оренбург, Симферополь, Казань, Ростов-на-Дону, передает ТАСС.В столичном регионе 22 декабря, по данным Гидрометцентра, ожидается метель, гололедица, заносы на дорогах. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 7 до 2 градусов мороза.