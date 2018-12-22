В своей речи учащиеся пообещали добросовестно изучать учебные программы, соблюдать конституцию и законы РФ, быть достойным примером для молодежи...
Ученики Преображенского кадетского корпуса произнесли «Торжественную клятву кадета». Праздничная церемония прошла на территории Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Перед церемонией ребята и гости мероприятия посмотрели реконструкцию сражений Великой Отечественной войны, которая была оформлена в виде лазерной инсталляции под куполом Зала Славы.
В своей речи учащиеся пообещали добросовестно изучать учебные программы, соблюдать конституцию и законы РФ, быть достойным примером для молодежи, уважительно относиться к взрослым и старшим, дорожить честью кадета, класса, школы. Своё обещание школьники принесли в окружении сотен имён Героев СССР, выгравированных на стенах зала.
Мероприятие прошло в окружении родных и близких детей, их педагогов, а также почетных гостей - ветеранов войны и труда, Героев России, представителей общественных движений, государственных органов власти.
Командир 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Полянский Андрей Николаевич лично поздравил учеников Преображенского кадетского корпуса, пожелав больших успехов в предстоящей учебе и службе.
ОПП ГУ МВД России по г. Москвы