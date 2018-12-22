В своей речи учащиеся пообещали добросовестно изучать учебные программы, соблюдать конституцию и законы РФ, быть достойным примером для молодежи...

Ученики Преображенского кадетского корпуса произнесли «Торжественную клятву кадета». Праздничная церемония прошла на территории Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.Перед церемонией ребята и гости мероприятия посмотрели реконструкцию сражений Великой Отечественной войны, которая была оформлена в виде лазерной инсталляции под куполом Зала Славы.В своей речи учащиеся пообещали добросовестно изучать учебные программы, соблюдать конституцию и законы РФ, быть достойным примером для молодежи, уважительно относиться к взрослым и старшим, дорожить честью кадета, класса, школы. Своё обещание школьники принесли в окружении сотен имён Героев СССР, выгравированных на стенах зала.Мероприятие прошло в окружении родных и близких детей, их педагогов, а также почетных гостей - ветеранов войны и труда, Героев России, представителей общественных движений, государственных органов власти.Командир 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Полянский Андрей Николаевич лично поздравил учеников Преображенского кадетского корпуса, пожелав больших успехов в предстоящей учебе и службе.ОПП ГУ МВД России по г. Москвы