Совсем немного времени остается до встречи Нового 2019 года – года Желтой Земляной Свиньи. Взрослым и детям хочется ненадолго забыть о повседневных делах и окунуться в сказку и волшебство новогодней ночи. Атмосфера торжества начинается с украшения дома, а идеи праздничного декора уже витают в воздухе.

Совсем немного времени остаетсядо встречи Нового 2019 года – года Желтой Земляной Свиньи. Взрослым и детямхочется ненадолго забыть о повседневных делах и окунуться в сказку и волшебствоновогодней ночи. Атмосфера торжества начинается с украшения дома, а идеипраздничного декора уже витают в воздухе.Земляной Кабан или Желтая Свиньясимволизирует домашний очаг, хранение семейных традиций, уюта, поэтому жилищедолжно быть подготовлено обстоятельно и без спешки, оформлено празднично иярко. Многие пренебрегают новогодним декорированием, а зря – ведь нет ничеголучше, чем всей семьей сообща преобразить собственные пенаты. К тому же, многиеукрашения можно сделать своими руками, что существенно сэкономит средства.О том, как правильно и стильноукрасить свое жилище к празднованию Нового года, задобрив его символ, "Дни.ру" рассказалархитектор, дизайнер Николай Круглов.Хоть мода на мини-пигов среди обитателей городских квартир набирает обороты, изначально Свинка все жедеревенское животное. Поэтому при декорировании дома к встрече 2019 года лучшеизбегать искусственных материалов, дешевой мишуры, пластика. Украшения можносделать своими руками из дерева, керамики, стекла, бумаги, картона, глины,лоскутков разноцветной ткани, шишек и желудей. Особенно это касается детскойкомнаты – Свинья будет рада поделкам hand-madeиз природных материалов, а детям точно понравится процесс самостоятельногоизготовления праздничных мелочей, веночков, бумажных и тканевых гирлянд, миниатюрныхелочек, сделанных из подручных средств, которые впоследствии можно расставитьпо всему периметру.Для привлечения благополучия обязательно нужны фигуркисвиньи – их также можно сделать совместно с детьми, например, из глины илипластилина. Весь декор должен быть выполнен в одной концепции. Чтобы он не былаляповатым, заранее продумайте единую стилистику и придерживайтесь ее.Основными цветами грядущего годаСвиньи станут желтый, коричневый, зеленый и золотистый. В тренде также будут все теплыеземляные оттенки естественной среды нашей планеты – цвет морской воды,утреннего и вечернего неба, цветущего луга. Все эти тона вполне могут бытьиспользованы в Новогоднюю ночь. В торжественном оформлении интерьера должны преобладатьконтрастные расцветки, что-то очень необычное, неординарное, но в тоже времяэлегантное и стильное – Свинья 2019 года – настоящий эстет! Она любит контраст,но не хаос и бедлам.К оформлению елки желательноподойти максимально креативно. Она может быть сделана из книг, журналов,деревянных дощечек, пустых бутылок. Главное украшение Нового года можнопоставить вверх ногами – верхушкой в пол, а широким низом к потолку. Любой необычныйпредмет может стать елкой, и он обязательно должен понравиться Свинье.Оформление классической зеленой красавицы должно быть нарядным, но вместе стем, необычным. Например, можно украсить ее только шарами, размещенными встрогом геометрическом рисунке, или нарядить декоративными яблоками –лакомством, которое придется Хрюшке по вкусу. По всему жилому помещению хорошобы расставить вазочки с шишками, орешками и желудями, чтобы задобрить Свинью и"прикормить" ее к дому на весь 2019 год.Новогодний стол должен быть накрытизыскано, но с неким отсылом в фермерскую или кантри-тематику. Подойдетхлопчатобумажная льняная скатерть с рисунком "в цветочек". Категорически избегайте принтов с хищными животными и изображениямирептилий – это отпугнет Свинью. Зато дорогая красивая посуда – объемная керамическая, хрусталь,фарфоровые тарелки – привлечет внимание Кабанчика ирасположит его к хозяевам дома надолго. Пожалуй, он поспособствует изобилиювкусной еды в семье на протяжении всего года.Для встречи Нового года многиеуезжают за город и задумываются над украшением фасадов домов. Козырьки,балконы, перила и входную дверь традиционно декорируют новогодним венком изеловых веток, связанных красной атласной лентой. Можно добавить элементы,которые оценит Хрюшка – шишки, орешки, желуди, яблочки и конфеты как нельзякстати. Еловыми ветками и гирляндами из этих деталей можно украсить также ифасад загородного дома, и подчеркнув все это великолепие золотистыми огоньками,светодиодными лентами, мигающими разноцветными лампочками. Самый большой иэффектный венок должен располагаться на входной двери, так как Свинья –гостеприимное животное, поэтому выражение особого расположения гостям ей должнопонравиться.В тренде сейчас световое илилазерно-проекционное шоу, которое называют "неоновым". Это приспособление изспециальных ламп, лучи которых направляются на дом, и создают любое динамичноеизображение. Отдельными лампами или прожекторами можно подсветитьконструктивные элементы дизайна фасада, например, карниз, фронтон илискульптурные решения, по аналогии с подсветкой центральной Москвы. Настоящимновогодним подарком станет живая, растущая во дворе загородного дома ель.Наряжая ее к Новогодней ночи, можно зарядиться праздничным настроением на всеканикулы!