Совсем немного времени остается
до встречи Нового 2019 года – года Желтой Земляной Свиньи. Взрослым и детям
хочется ненадолго забыть о повседневных делах и окунуться в сказку и волшебство
новогодней ночи. Атмосфера торжества начинается с украшения дома, а идеи
праздничного декора уже витают в воздухе.
Совсем немного времени остается
до встречи Нового 2019 года – года Желтой Земляной Свиньи. Взрослым и детям
хочется ненадолго забыть о повседневных делах и окунуться в сказку и волшебство
новогодней ночи. Атмосфера торжества начинается с украшения дома, а идеи
праздничного декора уже витают в воздухе.
Земляной Кабан или Желтая Свинья
символизирует домашний очаг, хранение семейных традиций, уюта, поэтому жилище
должно быть подготовлено обстоятельно и без спешки, оформлено празднично и
ярко. Многие пренебрегают новогодним декорированием, а зря – ведь нет ничего
лучше, чем всей семьей сообща преобразить собственные пенаты. К тому же, многие
украшения можно сделать своими руками, что существенно сэкономит средства.
О том, как правильно и стильно
украсить свое жилище к празднованию Нового года, задобрив его символ, "Дни.ру" рассказал
архитектор, дизайнер Николай Круглов.
Хоть мода на мини-пигов среди обитателей городских квартир набирает обороты, изначально Свинка все же
деревенское животное. Поэтому при декорировании дома к встрече 2019 года лучше
избегать искусственных материалов, дешевой мишуры, пластика. Украшения можно
сделать своими руками из дерева, керамики, стекла, бумаги, картона, глины,
лоскутков разноцветной ткани, шишек и желудей. Особенно это касается детской
комнаты – Свинья будет рада поделкам hand-made
из природных материалов, а детям точно понравится процесс самостоятельного
изготовления праздничных мелочей, веночков, бумажных и тканевых гирлянд, миниатюрных
елочек, сделанных из подручных средств, которые впоследствии можно расставить
по всему периметру.
Для привлечения благополучия обязательно нужны фигурки
свиньи – их также можно сделать совместно с детьми, например, из глины или
пластилина. Весь декор должен быть выполнен в одной концепции. Чтобы он не был
аляповатым, заранее продумайте единую стилистику и придерживайтесь ее.
Основными цветами грядущего года
Свиньи станут желтый, коричневый, зеленый и золотистый. В тренде также будут все теплые
земляные оттенки естественной среды нашей планеты – цвет морской воды,
утреннего и вечернего неба, цветущего луга. Все эти тона вполне могут быть
использованы в Новогоднюю ночь. В торжественном оформлении интерьера должны преобладать
контрастные расцветки, что-то очень необычное, неординарное, но в тоже время
элегантное и стильное – Свинья 2019 года – настоящий эстет! Она любит контраст,
но не хаос и бедлам.
К оформлению елки желательно
подойти максимально креативно. Она может быть сделана из книг, журналов,
деревянных дощечек, пустых бутылок. Главное украшение Нового года можно
поставить вверх ногами – верхушкой в пол, а широким низом к потолку. Любой необычный
предмет может стать елкой, и он обязательно должен понравиться Свинье.
Оформление классической зеленой красавицы должно быть нарядным, но вместе с
тем, необычным. Например, можно украсить ее только шарами, размещенными в
строгом геометрическом рисунке, или нарядить декоративными яблоками –
лакомством, которое придется Хрюшке по вкусу. По всему жилому помещению хорошо
бы расставить вазочки с шишками, орешками и желудями, чтобы задобрить Свинью и
"прикормить" ее к дому на весь 2019 год.
Новогодний стол должен быть накрыт
изыскано, но с неким отсылом в фермерскую или кантри-тематику. Подойдет
хлопчатобумажная льняная скатерть с рисунком "в цветочек". Категорически избегайте принтов с хищными животными и изображениями
рептилий – это отпугнет Свинью. Зато дорогая красивая посуда – объемная керамическая, хрусталь,
фарфоровые тарелки – привлечет внимание Кабанчика и
расположит его к хозяевам дома надолго. Пожалуй, он поспособствует изобилию
вкусной еды в семье на протяжении всего года.
Для встречи Нового года многие
уезжают за город и задумываются над украшением фасадов домов. Козырьки,
балконы, перила и входную дверь традиционно декорируют новогодним венком из
еловых веток, связанных красной атласной лентой. Можно добавить элементы,
которые оценит Хрюшка – шишки, орешки, желуди, яблочки и конфеты как нельзя
кстати. Еловыми ветками и гирляндами из этих деталей можно украсить также и
фасад загородного дома, и подчеркнув все это великолепие золотистыми огоньками,
светодиодными лентами, мигающими разноцветными лампочками. Самый большой и
эффектный венок должен располагаться на входной двери, так как Свинья –
гостеприимное животное, поэтому выражение особого расположения гостям ей должно
понравиться.
В тренде сейчас световое или
лазерно-проекционное шоу, которое называют "неоновым". Это приспособление из
специальных ламп, лучи которых направляются на дом, и создают любое динамичное
изображение. Отдельными лампами или прожекторами можно подсветить
конструктивные элементы дизайна фасада, например, карниз, фронтон или
скульптурные решения, по аналогии с подсветкой центральной Москвы. Настоящим
новогодним подарком станет живая, растущая во дворе загородного дома ель.
Наряжая ее к Новогодней ночи, можно зарядиться праздничным настроением на все
каникулы!