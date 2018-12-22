Российский поп-король прокомментировал, как к нему относятся на Западе во время гастролей. И признался, что это нисколько его не смущает.

Российский поп-король прокомментировал, как к нему относятся на Западе во время гастролей. И признался, что это нисколько его не смущает.Филипп Киркоров прокомментировал слухи в западной прессе о нем. По словам певца, многие, особенно на Украине, действительно считают его "агентом Кремля". Заявление было сделано в эфире передачи "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.Киркоров признался, что испытывает гордость по поводу такого "звания". Тему о том, как воспринимают короля российской эстрады во время гастролей затронул ведущий передачи Вадим Такменев."Для меня большая честь быть "агентом Кремля", потому что я всегда назывался звездой кремлевской в прямом и переносном смысле", – высказался артист.Как ранее "Дни.ру", эстрадный певец рассказал о мечте попробовать себя в амплуа актера и сыграть Гамлета. Но режиссеры Никита Михалков и Федор Бондарчук внесли на этот счет суровый приговор – по их словам, из Киркорова никогда не выйдет актера, поскольку все равно "будут торчать уши" поп-короля.