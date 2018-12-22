Популярный актер Павел Прилучный признан одним из самых сексуальных мужчин России 2018 года. В битве между ведущими мачо российского шоу-бизнеса Павел уступил лишь двоим из них.

Популярный актер Павел Прилучный признан одним из самыхсексуальных мужчин России 2018 года. В битве между ведущими мачо российскогошоу-бизнеса Павел уступил лишь двоим из них.Ежегодный предновогодний опрос, проведенный известнымизданием, определял лидеров сразу в нескольких категориях. Павел Прилучныйзанял третью строку в рейтинге "Самых сексуальных".Компанию Прилучному составили Алексей Воробьев, обогнавший"Мажора" на одну позицию, а также занявшие места пониже Егор Крид и актер Милош Бикович.А победил в этой категории победил Стас Пьеха. Свою симпатиюартисту выразили 43,51 % читателей . Певецтакому результату весьма удивился. Тем не менее, артист от души поблагодарилсвоих поклонников, которые так активно за него голосовали."Спасибо, что выбрали меня самым сексуальным мужчинойэтого года. Это, конечно, спорный вопрос, но раз вы так считаете, я с вамиспорить не буду. Еще раз спасибо все, кто голосовал, я вас не подведу", -сказал Пьеха.Немного уступивший Стасу Павел с 2011 года женатна Агате Муцениеце. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а в марте 2016-гопоявилась на свет дочь Мия. Актеры не особенно скрытны, они часто делятсясемейными видео и фото в Сети.Летом этого года в звездном семействе наметился разлад.Супруги даже разъехались. Но разлука длилась всего неделю: встретившиеся длятого, чтобы "попрощаться навсегда" Павел и Агата Муцениецебольше не расставались. Реакции Прилучного на призовое место в рейтингесекс-символов пока не поступало.