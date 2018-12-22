В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись матчи Восточной конференции. В Казани действующий обладатель Кубка Гагарина Ак Барс нанес поражение челябинскому Трактору со счетом 5:3.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись матчи Восточной конференции. В Казани действующий обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" нанес поражение челябинскому "Трактору" со счетом 5:3.В составе казанцев забитыми шайбами отметились Данис Зарипов, Рафаэль Батыршин, Иржи Секач, Владислав Кара и Артем Лукоянов. У гостей голы забивали Пол Щехура, Семен Кокуев и Райан Стоу. Самым результативным игроком в составе победителей стал Зарипов, который помимо гола также сделал результативную передачу.Победой на "Трактором" "Ак Барс" прервал трехматчевую победную серию своего соперника. Теперь в активе казанского клуба 64 очка и 3 место на Востоке. У челябинцев – 39 очков и 8 строчка Востока.В двух других встречах дня лидер конференции "Автомобилист" на выезде в Нижнем Новгороде добился разгромной победы над "Торпедо" – 5:1, а в Нижнекамске местный "Нефтехимик" уступил магнитогорскому "Металлургу" – 2:4.