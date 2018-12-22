Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился в Уфе, где местный Салават Юлаев принимал череповецкую Северсталь. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился в Уфе, где местный "Салават Юлаев" принимал череповецкую "Северсталь". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.В составе победителей шайбы забросили Захар Арзамасцев (31-я минута), Дмитрий Кугрышев (42-я) и Артем Сергеев (52-я). У гостей отличились Сергей Монахов (17-я) и Алексей Михнов (39-я)."Северсталь" потерпела пятое поражение подряд и с 24 очками занимает 11-е место в таблице Западной конференции. "Салават" с 49 баллами идет шестым на Востоке.