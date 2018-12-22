Лидер украинской группы Бумбокс Андрей Хлывнюк заявил, что в начале 2014 года, когда состоялся референдум в Крыму, на этот регион напали инопланетяне. Россия же после нападения инопланетян превратилась в черную дыру, продолжил Хлывнюк.

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заявил, что в начале 2014 года, когда состоялся референдум в Крыму, на этот регион напали инопланетяне."Инопланетяне просто высосали эту часть земного шара", — заявил музыкант в интервью украинскому телешоу. Его слова приводит издание "Московский комсомолец".Россия же после "нападения инопланетян" превратилась в черную дыру, продолжил Хлывнюк. Так он пояснил, почему уже несколько лет не ездит в РФ на гастроли. Правда, певец признался, что скучает по России, где у него есть родственники и друзья. С ними музыкант видится только тогда, когда они приезжают на Украину.Летом группа "Бумбокс" дала концерт на пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом. Он прошел в рамках поддержки украинских политзаключенных.