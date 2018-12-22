В чешском местечке Нове Место стартовала субботняя программа третьего этапа Кубка мира по биатлону. Первыми на дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами вышли мужчины. Победил норвежец Йоханнес Бе, наш Александр Логинов занял второе место.

В чешском местечке Нове Место стартовала субботняя программа третьего этапа Кубка мира по биатлону. Первыми на дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами вышли мужчины. Победил норвежец Йоханнес Бе, наш Александр Логинов занял второе место.В Топ-60 по итогам спринтерской гонки попали четверо российских "стреляющих лыжников": Александр Логинов уходил на дистанцию пасьюта вторым, сразу вслед за норвежцем Йоханнесом Бе, Дмитрий Малышко – 14-м, Матвей Елисеев – 18-м, Евгений Гараничев – 30-м.На первом огневом рубеже и лидирующий Бе, и Логинов допустили по промаху и, пробежав штрафные круги, чуть подпустили преследователей. На третье место вышел швейцарец Бенджамин Вегер. Малышко и Елисеев также по разу промахнулись, а вот Гараничев прошел рубеж "на ноль".После второго рубежа Логинов со вторым промахом отодвинулся на третью строчку, пропустив впереди себя второго брата Бе – Тарьея, который шел без потерь на стрельбище. Елисеев и Гараничев допустили по промаху, а Малышко – сразу три, отвалившись в глубину пелетона.Третья стрельба дала гонке нового лидера – Тарьей обошел брата Йоханнеса. Логинов с тремя промахами шел четвертым, пропустив впереди себя еще и француза Симона Дестье. Гараничев с "нулем" на 3-м рубеже поднялся на 13-е место, Елисеев две пули пустил в "молоко", Малышко также промазал дважды.На последней стрельбе братья Бе и Логинов допустили по промаху, но ушли на последний отрезок в интервале 5 секунд, что подразумевало серьезные "разборки" на финише. В пятерку лучших ворвался Мартен Фуркад, который стартовал 41-м, но стрелял в пасьюте чисто. Елисеев и Гараничев шли 10-и и 11-м. Малышко отстал – у него была 29-я позиция и 8 промахов.На финише лучше отработал Бе-младший, который привез Логинову 6 секунд преимущества, а брату – 24. Фуркад не справился со скоростью лидеров и занял 5-е место с отставанием в 57 секунд. Елисеев не сохранил место в Топ-10, став 11-м, Гараничев занял 13-е место. Малышко прибыл на финиш в конце третьего десятка – на 29-й позиции.