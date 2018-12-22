Итальянский нападающий Ниццы Марио Балотелли в ближайшее трансферное окно в январе покинет состав клуба с Лазурного берега. Рассматривается вариант, при котором итальянец будет отдан в арендное соглашение.

Итальянский нападающий "Ниццы" Марио Балотелли в ближайшее трансферное окно в январе покинет состав клуба с Лазурного берега. Рассматривается вариант, при котором итальянец будет отдан в арендное соглашение.Как утверждает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Yahoo Sport, на днях агент форварда Мино Райола встретится с представителями "Ниццы" для обсуждения дальнейшего развития карьеры Балотелли. По одной из версий, он может на полгода уйти в "Парму".Напомним, что в нынешнем сезоне итальянец принял участие в 10-ти встречах за французский клуб, не забив ни одного гола. Его действующий контракт с "Ниццей" заканчивается летом 2019 года.