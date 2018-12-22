Горничные и служанки не взлюбили слишком строгую Маркл. Она пишет им подробные инструкции и требует безукоризненного их исполнения.

Горничные и служанки не взлюбили слишком строгую Маркл. Она пишет им подробные инструкции и требует безукоризненного их исполнения.Известный блогер Лена Миро обратила внимание на несправедливую травлю Меган Маркл со стороны ее дворцовой прислуги. Как Миро, герцогиню во дворце называют монстром, потому что она пишет инструкции для слуг и требует неукоснительного их соблюдения. При этом сама встает не раньше полудня.Впрочем, строгость Маркл блогер считает уместной, сравнивая причитания ее горничных с воплями уборщицы в школе, когда дети торчат только что вымытый пол, или с криками продавщиц в магазине – "королев прилавка".По мнению Миро, обслуживающий персонал не должен забывать, за что он получает зарплату."Казалось бы, не хочешь быть персоналом -– не будь им. Иди на завод, в офис, строй карьеру и так далее. А если уж ты -– прислуга, то кто тебе виноват?", – пишет Миро.По ее словам, таких людей "если не пороть как и любое быдло", то они быстро "начинают мнить о себе что-то и агрессивно качать права".Как ранее "Дни.ру", советы герцогине, которая с завидной регулярностью оказывается в центре скандала, дал дворецкий, прислуживающий в свое время принцессе Диане. Пол Баррел, рекомендовал Меган Маркл находиться рядом с супругом – принцем Гарри и Елизаветой II.