Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил губернатору Пермского края оказать всю необходимую помощь горнякам, пострадавшим при ЧП на шахте в Соликамске.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил губернатору Пермского края оказать всю необходимую помощь горнякам, пострадавшим при ЧП на шахте в Соликамске, а также их семьям. Глава региона доложил премьер-министру о ходе спасательной операции по телефону, передает телеканал "Россия 24".На горящем руднике до сих пор остаются заблокированными 9 человек. У каждого из них есть баллон с кислородом, однако связи с ними по-прежнему нет. Спасательную операцию осложняет высокая температура и сильное задымление. "Уралкалий" опроверг сообщения местных СМИ об обнаружении тел строителей. Потушить пожар пока не удается.На помощь в Соликамск выехали дополнительные бригады МЧС из соседних регионов. Ранее появилась информация, что возгорание произошло во время строительных работ. В четвертом стволе рудника "Соликамск-3" находились 17 горняков, восьми из них удалось выбраться на поверхность.На месте ЧП работают следователи, которым предстоит выяснить причину возгорания. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения техники безопасности. Следователи проверяют документы и данные осмотра, опрашивают свидетелей и ответственных лиц. Расследование взято на контроль руководителем регионального следственного управления СК РФ.