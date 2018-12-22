Филиппу Киркорову никогда не сыграть Гамлета. Никита Михалков и Федор Бондарчук разрушили мечту артиста своим приговором.

Филиппу Киркорову никогда не сыграть Гамлета. НикитаМихалков и Федор Бондарчук разрушили мечту артиста своим приговором.Откровенный разговор о мечтах и реальности в жизни ФилиппаКиркорова состоялся в рамках документального проекта: за известным певцом втечение 10 дней ходили люди с телекамерами и задавали ему вопросы. Поп-король заэто время поделился своими воспоминаниями, взглядами на жизнь, размышлениями обуспехе и планами на будущее.Киркоров признался, что мечтает о карьере в кино. Певецрассказал, что в детстве жил напротив кинотеатра "Иллюзион" – икаждый вечер после школы бегал туда на сеансы. Там показывали классикукинематографа – фильмы, которые нельзя было увидеть в других кинотеатрахМосквы. "Я пересмотрел все. Иволей-неволей я стал человеком, который влюблен в кино. Хотел бы сниматьсягораздо чаще", – признался артист.По словам Киркорова, он делился своими мечтами с НикитойМихалковым и Федором Бондарчуком. Но обарежиссера сразу объяснили певцу, почему ему надо забыть об актерских амбициях -и тем более о больших ролях в кино."Кого бы ты хотел сыграть?" – задал мне НикитаСергеевич вопрос. "Вообще, хоть в театре, хоть в кино, я – Король Лев. НеГамлет", – ответил я тогда. И он сказал: "Беда в том, что вот тывыйдешь на сцену или войдешь в кадр, и все равно все будут видеть Киркорова.Что бы ты ни сыграл", – пожаловался артист. А Федор Бондарчук как-тосказал, что, даже если он сделает Филиппа в каком-нибудь фильме упырем, всеравно будут торчать заячьи уши И это печать на всю жизнь, сетуетпевец.Филипп признает, что виноват во всем он сам -образ, который артист взращивал в течение 30 лет, прочно осел в сознании людей.Так что приходится в кино играть себя самого, заключил Киркоров вдокументальном фильме "Цвет настроения", снятом телегидом