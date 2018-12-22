Филиппу Киркорову никогда не сыграть Гамлета. Никита
Михалков и Федор Бондарчук разрушили мечту артиста своим приговором.
Филиппу Киркорову никогда не сыграть Гамлета. Никита
Михалков и Федор Бондарчук разрушили мечту артиста своим приговором.
Откровенный разговор о мечтах и реальности в жизни Филиппа
Киркорова состоялся в рамках документального проекта: за известным певцом в
течение 10 дней ходили люди с телекамерами и задавали ему вопросы. Поп-король за
это время поделился своими воспоминаниями, взглядами на жизнь, размышлениями об
успехе и планами на будущее.
Киркоров признался, что мечтает о карьере в кино. Певец
рассказал, что в детстве жил напротив кинотеатра "Иллюзион" – и
каждый вечер после школы бегал туда на сеансы. Там показывали классику
кинематографа – фильмы, которые нельзя было увидеть в других кинотеатрах
Москвы. "Я пересмотрел все. И
волей-неволей я стал человеком, который влюблен в кино. Хотел бы сниматься
гораздо чаще", – признался артист.
По словам Киркорова, он делился своими мечтами с Никитой
Михалковым и Федором Бондарчуком. Но оба
режиссера сразу объяснили певцу, почему ему надо забыть об актерских амбициях -
и тем более о больших ролях в кино.
"Кого бы ты хотел сыграть?" – задал мне Никита
Сергеевич вопрос. "Вообще, хоть в театре, хоть в кино, я – Король Лев. Не
Гамлет", – ответил я тогда. И он сказал: "Беда в том, что вот ты
выйдешь на сцену или войдешь в кадр, и все равно все будут видеть Киркорова.
Что бы ты ни сыграл", – пожаловался артист. А Федор Бондарчук как-то
сказал, что, даже если он сделает Филиппа в каком-нибудь фильме упырем, все
равно будут торчать заячьи уши И это печать на всю жизнь, сетует
певец.
Филипп признает, что виноват во всем он сам -
образ, который артист взращивал в течение 30 лет, прочно осел в сознании людей.
Так что приходится в кино играть себя самого, заключил Киркоров в
документальном фильме "Цвет настроения", снятом телегидом