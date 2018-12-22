Страсть обличенных властью людей к охоте – факт общеизвестный. Многие государственные деятели любили на досуге завалить кабанчика, подстрелить десяток-другой уток или выйти на крупную дичь – лося или медведя. Пострелять из двустволки был не прочь и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Страстьобличенных властью людей к охоте – факт общеизвестный. Многие государственныедеятели любили на досуге завалить кабанчика, подстрелить десяток-другой утокили выйти на крупную дичь – лося или медведя. Пострелять из двустволки был непрочь и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.Заядлыйохотник Леонид Ильич любил перед хорошим обедом с водочкой поохотиться накабана. Брежнев привык стрелять их с вышки, в этом случае звери не представлялидля него опасности. Часами он сидел на высоте и ждал, когда загонщики справятсяс будущей добычей и подгонят ее поближе к генсеку.Обычнов один из подмосковных заповедников Брежнев приезжал с многочисленной свитой иохраной. После удачной охоты повар на вертеле жарил косулю, готовил шашлыки, запекалв печи кабанью ногу.до этого была сама охота – увлекательное развлечение, когда егеря выгоняли на генсекаи его товарищей дичь, а многочисленная охрана прочесывала все окрестные дорогии тропинки. Не дай бог подстрелить какого-нибудь грибника или такого жеохотника!Бывало,что Брежнев нарушал правила – сам садился за руль "УАЗа" и вместе с егеремуезжал в неизвестном направлении. Тогда охране приходилось решать сложнуюзадачку обеспечения полной безопасности генерального секретаря. И она с этимуспешно справлялась. Нужных людей в лесу хватало – и в штатском, и в военнойформе.Говорят,что Брежнев был хорошим стрелком, поэтому егеря обычно не подставляли высокому гостюживотных для стрельбы с ближнего расстояния. Но однажды удача отвернулась отгенсека. В тот день он пережил несколько неприятных минут.Выстреливс вышки по огромному кабану, Леонид Ильич спустился с вышки. Кабан лежал наземле и не подавал признаков жизни. Однако, когда генсек приблизился к зверю,тот внезапно вскочил и побежал ему навстречу. Спас Брежнева смелый егерь,который дважды выстрелил в подранка.Нона этом история не закончилась: трижды раненый зверь бросился в сторону иналетел на спрятавшегося в кустах охранника. Мужчина не растерялся и достал нож,почему-то у него при себе не было огнестрельного оружия. Кабана, конечно, ножомне взять, и он убежал в лес уже с четырьмя ранениями.Покушениена руководителя партии так взволновало всех, кто находился рядом, что высокиегости и егеря забыли о том, что по неписаному кодексу охотников раненого зверянужно обязательно добить. Но в тот момент все были так взволнованы и переживализа генсека, что вдогонку за раненым кабаном никто и не подумал броситься.Покушалисьна Брежнева не только кабаны. В январе 1969 года генсек пережил неприятныймомент, когда прямо у стен Кремля в автомобиль из его кортежа стрелял сразу издвух пистолетов младший лейтенант Виктор Ильин. Он дезертировал из воинскойчасти под Ленинградом, прихватив собой оружие.Истиннаяпричина покушения осталась тайной, в марте 1970 года преступника освободили отуголовной ответственности. По официальному заключению врачей он был признандушевнобольным и отправлен на принудительное лечение.