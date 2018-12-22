Страсть
обличенных властью людей к охоте – факт общеизвестный. Многие государственные
деятели любили на досуге завалить кабанчика, подстрелить десяток-другой уток
или выйти на крупную дичь – лося или медведя. Пострелять из двустволки был не
прочь и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.
Страсть
обличенных властью людей к охоте – факт общеизвестный. Многие государственные
деятели любили на досуге завалить кабанчика, подстрелить десяток-другой уток
или выйти на крупную дичь – лося или медведя. Пострелять из двустволки был не
прочь и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.
Заядлый
охотник Леонид Ильич любил перед хорошим обедом с водочкой поохотиться на
кабана. Брежнев привык стрелять их с вышки, в этом случае звери не представляли
для него опасности. Часами он сидел на высоте и ждал, когда загонщики справятся
с будущей добычей и подгонят ее поближе к генсеку.
Обычно
в один из подмосковных заповедников Брежнев приезжал с многочисленной свитой и
охраной. После удачной охоты повар на вертеле жарил косулю, готовил шашлыки, запекал
в печи кабанью ногу.
А
до этого была сама охота – увлекательное развлечение, когда егеря выгоняли на генсека
и его товарищей дичь, а многочисленная охрана прочесывала все окрестные дороги
и тропинки. Не дай бог подстрелить какого-нибудь грибника или такого же
охотника!
Бывало,
что Брежнев нарушал правила – сам садился за руль "УАЗа" и вместе с егерем
уезжал в неизвестном направлении. Тогда охране приходилось решать сложную
задачку обеспечения полной безопасности генерального секретаря. И она с этим
успешно справлялась. Нужных людей в лесу хватало – и в штатском, и в военной
форме.
Говорят,
что Брежнев был хорошим стрелком, поэтому егеря обычно не подставляли высокому гостю
животных для стрельбы с ближнего расстояния. Но однажды удача отвернулась от
генсека. В тот день он пережил несколько неприятных минут.
Выстрелив
с вышки по огромному кабану, Леонид Ильич спустился с вышки. Кабан лежал на
земле и не подавал признаков жизни. Однако, когда генсек приблизился к зверю,
тот внезапно вскочил и побежал ему навстречу. Спас Брежнева смелый егерь,
который дважды выстрелил в подранка.
Но
на этом история не закончилась: трижды раненый зверь бросился в сторону и
налетел на спрятавшегося в кустах охранника. Мужчина не растерялся и достал нож,
почему-то у него при себе не было огнестрельного оружия. Кабана, конечно, ножом
не взять, и он убежал в лес уже с четырьмя ранениями.
Покушение
на руководителя партии так взволновало всех, кто находился рядом, что высокие
гости и егеря забыли о том, что по неписаному кодексу охотников раненого зверя
нужно обязательно добить. Но в тот момент все были так взволнованы и переживали
за генсека, что вдогонку за раненым кабаном никто и не подумал броситься.
Покушались
на Брежнева не только кабаны. В январе 1969 года генсек пережил неприятный
момент, когда прямо у стен Кремля в автомобиль из его кортежа стрелял сразу из
двух пистолетов младший лейтенант Виктор Ильин. Он дезертировал из воинской
части под Ленинградом, прихватив собой оружие.
Истинная
причина покушения осталась тайной, в марте 1970 года преступника освободили от
уголовной ответственности. По официальному заключению врачей он был признан
душевнобольным и отправлен на принудительное лечение.