Мужчина, похитивший накануне жительницу Москвы, арестован, против него возбуждено уголовное дело о похищении человека.

Мужчина, похитивший накануне жительницу Москвы, арестован, против него возбуждено уголовное дело, сообщает столичное управление Следственного комитета. 33-летний мужчина обвиняется в похищении человека (ч. 1 ст. 126 УК РФ).По данным следствия, накануне утром 21 декабря обвиняемый похитил знакомую девушку 1986 года рождения, дождавшись, когда она выйдет из дома на севере Москвы.Несмотря на сопротивление девушки, преступник силой посадил ее в автомобиль и скрылся. Прохожие, привлеченные криками жертвы, вызвали полицию и сообщили марку машины и госномера, что помогло оперативно задержать похитителя и освободить девушку.