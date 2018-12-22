На территории Союзного государства России и Белоруссии может быть отменен роуминг. По крайней мере, этот вопрос, как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, планирует обсудить российско-белорусское Парламентское собрание.

На территории Союзного государства России и Белоруссии может быть отменен роуминг. По крайней мере, этот вопрос, как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, планирует обсудить российско-белорусское Парламентское собрание.Про отмену роуминга будут говорить завтра. А сегодня речь шла о формировании единого правового пространства."Подготовка проекта концепции сближения законодательства РФ и Республики Беларусь находится на завершающей стадии. На ее основе нам будет необходимо разработать "дорожную карту" по гармонизации законодательства, — сказал Вячеслав Володин. – Как видите, мы эту тему для себя обозначили как приоритетную. Для нас крайне важно, чтобы договоренности, достигнутые на уровне глав государств, были законодательно обеспечены. Тем более мы имеем возможность реализовать это в рамках союзного парламента через гармонизацию законодательства и подготовку модельных законов".