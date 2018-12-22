Мужчина работал на предприятии охранником и, пользуясь свободным доступом, совершил кражу...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали 29-летнего приезжего, подозреваемого в краже.В ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное с заявлением о краже обратился представитель одной из фирм. По словам заявителя, неизвестный тайно похитил алюминиевые профили для натяжных потолков, после чего скрылся. Ущерб составил 700 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий. Как выяснилось, мужчина работал на данном предприятии охранником и, пользуясь свободным доступом, совершил кражу. Похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-группа УВД по ЮАО(495) 734-61-22