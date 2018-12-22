Исследованием установлено, что изъятые таблетки содержат в своем составе психотропное вещество – алпразол...

Следствием ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по факту попытки сбыта нескольких десятков таблеток, содержащих психотропное вещество.Сотрудниками 1 ОБП МОВО ФГКУ УВО ВНГ России по г. Москве в результате патрулирования территории на Профсоюзной улице был замечен подозрительный мужчина, который при виде полицейских пытался скрыться.В ходе досмотра у молодого человека обнаружены и изъяты 50 таблеток белого цвета. Задержанный 27-летний приезжий был передан сотрудникам ОМВД России по району Ясенево для дальнейшего разбирательства. Исследованием установлено, что изъятые таблетки содержат в своем составе психотропное вещество – алпразол.Следствием ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56