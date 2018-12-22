Татьяна Навка забрала Светлану Светикову у Андрея Чадова. Певица тяготилась романом с актером, и фигуристка помогла подруге принять радикальное решение.

Татьяна Навка забрала Светлану Светикову у Андрея Чадова.Певица тяготилась романом с актером, и фигуристка помогла подруге принятьрадикальное решение.Отношения Светиковой с Чадовым не имели перспективы. Певицаэто прекрасно понимала. Более того, ей нравился Алексей Полищук. Разрубитьгордиев узел подруге помогла ее подруга – олимпийская чемпионка татьяна Навка."Таня Навка тоже моя хорошая подруга. Она, кстати, намои отношения с Чадовым очень повлияла. Она смелая, сильная, мудрая, прекрасновидела, как мне непросто было с Андреем, и настаивала: "Я заберу тебя отнего, и ты никогда не вернешься обратно". Она понимала, что мне нравитсяПолищук, и помогла быстрее принять решение", – рассказала Светикова.Звезда мюзикла "Нотр-Дам де Пари"Светлана Светикова в прошлом году во второй раз стала мамой. Онаподарила своему супругу – известному фигуристу-акробату Алексею Полищуку – сына Кристиана. Пара к томувремени уже воспитывала пятилетнего Милана.В интервью Светлана рассказала,что несколько лет подряд встречали с мужем Новый год вместе с Алексеем Ягудиными Татьяной Тотьмяниной. Пара живет по соседству, они были свидетелями развития отношенийс Полищуком.Вспомнила Светлана и Жанну Фриске, с которой очень сблизиласьна "Последнем герое". По словам певицы, Жанна была очень умной,чуткой и внимательной. Светикова пожалела, что после проекта не очень часто с ней общалась.