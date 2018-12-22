Татьяна Навка забрала Светлану Светикову у Андрея Чадова.
Певица тяготилась романом с актером, и фигуристка помогла подруге принять
радикальное решение.
Татьяна Навка забрала Светлану Светикову у Андрея Чадова.
Певица тяготилась романом с актером, и фигуристка помогла подруге принять
радикальное решение.
Отношения Светиковой с Чадовым не имели перспективы. Певица
это прекрасно понимала. Более того, ей нравился Алексей Полищук. Разрубить
гордиев узел подруге помогла ее подруга – олимпийская чемпионка татьяна Навка.
"Таня Навка тоже моя хорошая подруга. Она, кстати, на
мои отношения с Чадовым очень повлияла. Она смелая, сильная, мудрая, прекрасно
видела, как мне непросто было с Андреем, и настаивала: "Я заберу тебя от
него, и ты никогда не вернешься обратно". Она понимала, что мне нравится
Полищук, и помогла быстрее принять решение", – рассказала Светикова.
Звезда мюзикла "Нотр-Дам де Пари"
Светлана Светикова в прошлом году во второй раз стала мамой. Она
подарила своему супругу – известному фигуристу-акробату Алексею Полищуку – сына Кристиана. Пара к тому
времени уже воспитывала пятилетнего Милана.
В интервью Светлана рассказала,
что несколько лет подряд встречали с мужем Новый год вместе с Алексеем Ягудиным
и Татьяной Тотьмяниной. Пара живет по соседству, они были свидетелями развития отношений
с Полищуком.
Вспомнила Светлана и Жанну Фриске, с которой очень сблизилась
на "Последнем герое". По словам певицы, Жанна была очень умной,
чуткой и внимательной. Светикова пожалела, что после проекта не очень часто с ней общалась.