Париться надо не о личной жизни звезд, а в бане – с
последующим купанием в ледяной купели. Анастасия Волочкова показала
подписчикам, как закалять тело и дух.
Париться надо не о личной жизни звезд, а в бане – с
последующим купанием в ледяной купели. Анастасия Волочкова показала
подписчикам, как закалять тело и дух.
Видеоинструкция от Волочковой появилась на странице балерины
в Instagram. Артистка,
известная своими экстремальными шпагатами в снегу, на сей раз решила
погрузиться в ледяную воду.
"Во льдах. А вы часто окунаетесь в ледяные купели?",
– подписала пост Анастасия.
На видео закутанная в полотенце Волочкова разбивает лед в
купели. Затем, сбросив единственный покров, прикрывается веником и погружается
в воду. Артистка призывает всех поклонников следовать ее примеру – но при этом
признается, что ей очень холодно.
Напомним, на днях Анастасия Волочкова вышла на большую сцену в качестве поющей балерины. Звезда утверждает, что ей помогла сама Пугачева. Поклонники Настю в новом амплуа восприняли неоднозначно.
Видео своего выступления на недавнем концерте опубликовала в Instagram. Одетая в сверкающее платье изумрудного цвета балерина исполнили знаменитый хит Аллы Пугачевой из советского кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".
Некоторые особо преданные фанаты расхвалили вокальные данные . Но большинству смена амплуа Анастасии Волочковой не особо понравился – по мнению подписчиков, лучше бы балерина читала стихи..