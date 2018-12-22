Париться надо не о личной жизни звезд, а в бане – с последующим купанием в ледяной купели. Анастасия Волочкова показала подписчикам, как закалять тело и дух.

Париться надо не о личной жизни звезд, а в бане – споследующим купанием в ледяной купели. Анастасия Волочкова показалаподписчикам, как закалять тело и дух.Видеоинструкция от Волочковой появилась на странице балериныв Instagram. Артистка,известная своими экстремальными шпагатами в снегу, на сей раз решилапогрузиться в ледяную воду."Во льдах. А вы часто окунаетесь в ледяные купели?",– подписала пост Анастасия.На видео закутанная в полотенце Волочкова разбивает лед вкупели. Затем, сбросив единственный покров, прикрывается веником и погружаетсяв воду. Артистка призывает всех поклонников следовать ее примеру – но при этомпризнается, что ей очень холодно.Напомним, на днях Анастасия Волочкова вышла на большую сцену в качестве поющей балерины. Звезда утверждает, что ей помогла сама Пугачева. Поклонники Настю в новом амплуа восприняли неоднозначно.Видео своего выступления на недавнем концерте опубликовала в Instagram. Одетая в сверкающее платье изумрудного цвета балерина исполнили знаменитый хит Аллы Пугачевой из советского кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".Некоторые особо преданные фанаты расхвалили вокальные данные . Но большинству смена амплуа Анастасии Волочковой не особо понравился – по мнению подписчиков, лучше бы балерина читала стихи..