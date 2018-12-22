Максим Виторган решил последовать примеру неверной супруги и
избавиться от обручального кольца. На последних снимках атрибута супружеской
жизни на руке артиста не наблюдается.
Максим Виторган решил последовать примеру неверной супруги и
избавиться от обручального кольца. На последних снимках атрибута супружеской
жизни на руке артиста не наблюдается.
Ранее Максим Виторган с кольцом не расставался. Его можно
было увидеть на пальце актера на всех снимках и видео.
И вот оно случилось: на последней фотографии Максима кольцо
с пальца пропало. Видимо, Максим устал терпеть положение мужа-рогоносца,
предполагает "Экспресс-газета".
Уже известно, что 2019-й год Ксения и Максим встретят
порознь. Виторган в Новый год собирается работать, а Собчак – нянчить сына
Платона.
Напомним, слухи о романе Ксении Собчак и Константина
Богомолова ходят уже несколько недель. Поводом для пересудов стали их частые
совместные появления на мероприятиях. Утверждают, что именно из-за телеведущей
Константин Богомолов расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз.
"Осведомленные источники", которые всегда
находятся в таких ситуациях, утверждают: бесстыдница , видимо совсем
потеряв уважение к отцу своего ребенка, даже не прячет любовника от посторонних
глаз. Говорят, что видели телеведущую и режиссера целующимися на улицах Вены.
Супруг Ксении Максим Виторган, со своей стороны, ведет себя очень сдержанно. Его
личный микроблог полностью посвящен рабочим моментам. Упоминаний о Собчак в последнее рея не встречается.