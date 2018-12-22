Парижская полиция задержала тридцать человек, участвовавших в акциях желтых жилетов. Трое задержанных взяты под арест.

Парижская полиция задержала тридцать человек, участвовавших в акциях "желтых жилетов". Трое задержанных взяты под арест, пишет РИА Новости.Несколько сотен протестующих собрались в субботу утром на Монмартре. Елисейские поля, напротив, в этот выходной не пострадали от противостояния манифестантов и спецназа.Как сообщила префектура Парижа, по всей столице на акцию "желтых жилетов" вышли около 800 человек."Желтые жилеты" устраивают уличные беспорядки с 17 ноября. Протест вызван подорожанием топлива.