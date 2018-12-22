Первый в мире энергоблок с канальным реактором большой мощности (РБМК-1000), эксплуатировавшийся на Ленинградской АЭС, остановлен навсегда. С момента подключения к сети 21 декабря 1973 года энергоблок выработал 264,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Первый в мире энергоблок с канальным реактором большой мощности (РБМК-1000), эксплуатировавшийся на Ленинградской АЭС в городе Сосновый Бор, остановлен навсегда, говорится в сообщении концерна "Росэнергоатом".После 45 лет безупречной работы энергоблок № 1 был отключен от единой энергосистемы России накануне ночью, 21 декабря, в 23.30. С момента подключения к сети 21 декабря 1973 года энергоблок выработал 264,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Проектный срок службы реактора изначально составлял 30 лет, но после обследований и модернизации срок службы каждого из четырех блоков Ленинградской АЭС был продлен еще на 15 лет.Накануне остановки энергоблока № 1 был сдан в промышленную эксплуатацию новый энергоблок поколения 3+ повышенной мощности в 1200 мегаватт. По сравнению с РБМК новые энергоблоки имеют ряд преимуществ: оснащены современными системами безопасности, мощнее на 20%, проектный срок службы увеличен в два раза и составляет 60 лет. Об этих преимуществах рассказал генеральный директор Росэнергоатома Андрей Петров, его слова цитируются в сообщении.Сейчас в России эксплуатируются еще девять РБМК-1000: на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС, что составляет почти 30% атомной генерации в стране.Ранее сообщалось, что первый энергоблок ЛАЭС полностью остановят 22 декабря 2018 года. В течение пяти лет сотрудники ЛАЭС будут заниматься вопросами дезактивации энергоблока.