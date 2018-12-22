Абоненты российских сотовых сетей смогут принимать бесплатные входящие вызовы в Белоруссии, если местные сотовые операторы снизят тарифы по пропуску трафика до российского уровня.

Абоненты российских сотовых сетей смогут принимать бесплатные входящие вызовы в Белоруссии, если местные сотовые операторы снизят тарифы по пропуску трафика до российского уровня. Об этом на Парламентском собрании Союза России и Белоруссии заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.Сейчас интерконнект в Белоруссии стоит примерно вдвое дороже российского – 30 центов США за минуту, пишет ТАСС.Российские операторы не готовы потерять 1,5-2 миллиарда рублей в год, если тариф на пропуск трафика сохранится, но, в случае уравнивания ставок, смогут отменить роуминг в Белоруссии летом 2019 года.Как рассказал Носков, на февраль следующего года запланировано выровнять тарифы на интерконнект, а новое соглашение между сотовыми операторами подписать в мае.Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на необходимость ускорить отмену роуминга в приграничных областях России и Белоруссии.Обращаясь к министрам связи России и Белоруссии, Володин напомнил о том, что поручение Владимира Путина и Александра Лукашенко об отмене роуминга действует."Как мы можем объяснить гражданам наших стран, что приграничные территории будут в роуминге, когда ранее существовавший в России роуминг отменен", — отметил Володин.Спикер предложил министрам за месяц решить оставшиеся проблемы, и пообещал контроль над исполнением со стороны депутатов Союзного государства.