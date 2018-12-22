Европротокол в России бьет рекорды. Доля аварий, оформленных с помощью этой процедуры, достигла 40 процентов. Но при этом увеличилось и число водителей, вынужденных идти в суд из-за ошибок при составлении европротокола.

Водителям не придется сдавать экзамены при обмене прав. Об этом заявили в ГИБДД, опровергнув слухи о якобы готовящихся изменениях. И сегодня же появилась новость, что европротокол в России бьет рекорды. Доля аварий, оформленных с помощью этой процедуры, достигла 40 процентов. Но при этом увеличилось и число водителей, вынужденных идти в суд из-за ошибок при составлении европротокола.Мелкая авария на повороте — эвакуатор и легковушка. У последней слегка помят бампер. Ничего серьезного.– А почему не оформляете европротокол?– Да Бог его знает, как его оформлять.О европротоколе, который в нашей стране действует вот уже несколько лет, оба водителя слышали, даже бланки есть, их выдают в страховой вместе с полисом. Но на этом их познания в теме заканчиваются. "Рисуете схемку – вот первая машина, вот вторая. Вот и все", — поясняет сотрудник ДПС.ДТП без пострадавших, сумма ущерба до 100 тысяч рублей – для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, в остальных субъектах – до 50 тысяч рублей. И даже если есть разногласия относительно того, кто виноват, европротокол заполнять можно и нужно, уверены страховщики."Многие люди путаются, боятся допустить ошибку. Для решения этой проблемы сейчас как раз разрабатывается страховщиками возможность использования мобильных приложений, в которых пошагово будет показано человеку, что необходимо заполнить и как сфотографировать", — говорит исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.Не исключено, что в будущем автовладельцам разрешат извещать страховую о случившемся ДТП в электронном виде. Возможность внесения таких поправок в закон об ОСАГО сейчас изучает Центробанк. Пока же без недовольных не обходится.Андрей Титов показывает фотографии аварии, в которую попал еще в 2016 году. Со вторым участником ДТП решили не ждать сотрудников ДПС и сами оформили европротокол. Спустя полтора года страховая выставила Андрею регрессное требование — счет за ремонт автомобиля пострадавшего."Я помню, когда я звонил, то четко выполнял инструкции оператора. Европротокол мы заполняли, который у нас был в наличии, а у нас был предыдущий, и в нем было написано 15 дней вместо 5. И они по этому европротоколу производили выплаты. Со мной никто не связывался в течение полутора лет", — рассказывает он.Чтобы не оказаться в такой ситуации, эксперты советуют четко следовать срокам предъявление документов в страховую компанию. Сегодня они составляют от 3 до 5 рабочих дней. Причем сообщить о ДТП должен как виновник, так и пострадавший, каждый в свою страховую. Еще один камень преткновения при заполнении европротокола — сумма ущерба. Но даже если она превысила допустимую норму, выход есть."Пишется досудебная претензия, прилагается независимая калькуляция, что я потратил 150 тысяч на восстановление, 100 тысяч перевела страховая компания и 50 тысяч я хочу взыскать с виновника", — поясняет автоюрист Дмитрий Славнов.Но бывает и так, что европротокол становится инструментом в руках мошенников. Елизавета Кирсанова несколько месяцев назад на узкой дорожке у дома задела чужую машину. Ее владелица предложила, что называется, договориться на месте. Сошлись на 10000 рублей."Она сказала, что мы просто разъезжаемся, что она не будет никого вызывать. А потом спустя время, видимо, захотела через страховую получить еще какие-то деньги. Ко мне пришли и сказали, что я скрылась с места ДТП. Теперь мне грозит лишение прав", — рассказывает Елизавета.Оформлять ли ДТП по упрощенной схеме или вызывать ДПС, каждый водитель решает для себя сам. Стоит помнить, что европротокол — не обязанность, а скорее возможность. И этой возможностью уже многие пользуются. К концу этого года почти половина всех мелких аварий в стране уже оформляется с использованием европротокола.