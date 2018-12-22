Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, по которому каноническая Украинская православная церковь должна изменить свое название.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, по которому каноническая Украинская православная церковь должна изменить свое название.Верховная рада Украины ранее изменила закон "О свободе совести и религиозных организациях". По нему религиозная организация – УПЦ Московского патриархата, руководимая из страны, "осуществившей военную агрессию против Украины", должна в своем названии обозначить принадлежность к Русской православной церкви."Изменения в закон создают лучшие условия для реализации прав для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать", — заявил Порошенко.Президент Украины пообещал поддерживать равенство всех конфессий и не допустить ограничения конституционных прав граждан.В УПЦ Московского патриархата, наоборот, считают принятый закон нарушающим Конституцию, пишет "Интерфакс".