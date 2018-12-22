Агата и Павел теперь вместе снимаются в фильме В клетке. Актриса поделилась откровенным видео рабочих будней с мужем.

Агата и Павел теперь вместе снимаются в фильме "В клетке". Актриса поделилась откровенным видео рабочих будней с мужем.Агата Муцениеце выложила в Сеть откровенное видео о ее рабочих днях с мужем Павлом Прилучным. Актеры сейчас вместе снимаются в фильме "В клетке", съемки которого проходят в Калининграде.На кадрах супруги обедают в аэропорту, потом останавливаются в гостинице, в финале – беседуют, проснувшись с утра, в кровати. Муцениеце в шутку назвала это рубрикой "В постели с Прилучным!".Агата также рассказала, что вместе с Павлом они теперь выплачивают ипотеку, но за это им предоставили ряд бонусов – к примеру, вип-карты в зал аэропорта и абсолютно бесплатный обед. Павел в свою очередь признался, что не рассчитывал, что так легко сможет оформить второй ипотечный кредит получить так легко, да еще и с подарками."Я даже представить себе не мог, что такое возможно – видимо, дали, поскольку я быстро выплатил долги за предыдущую ипотеку", – предположил артист. Он посетовал, что зато на продажу выставлены дом, который они только недавно отстроили и квартира, в которой недавно был завершен "злосчастный ремонт".Ранее "Дни.ру" , что в начале минувшего лета инсайдеры сообщили о расставании Агаты и Павла. Знаменитости отписались друг от друга в соцсетях, а позже заявили, что поставили брак на "паузу". Однако на седьмую годовщину свадьбы актеры решились на воссоединение.