Максим Виторган, судя по всему, решил последовать примеру неверной супруги и избавиться от обручального кольца. На последних снимках атрибута супружеской жизни на руке артиста не наблюдается.

Максим Виторган, судя по всему, решил последовать примеру неверной супруги иизбавиться от обручального кольца. На последних снимках атрибута супружескойжизни на руке артиста не наблюдается.Ранее Максим Виторган с кольцом не расставался. Его можнобыло увидеть на пальце актера на всех снимках и видео.И вот оно случилось: на последней фотографии Максима кольцос пальца пропало. Видимо, Максим устал терпеть положение мужа-рогоносца,предполагает "Экспресс-газета".Уже известно, что 2019-й год Ксения и Максим встретятпорознь. Виторган в Новый год собирается работать, а Собчак – нянчить сынаПлатона.Напомним, слухи о романе Ксении Собчак и КонстантинаБогомолова ходят уже несколько недель. Поводом для пересудов стали их частыесовместные появления на мероприятиях. Утверждают, что именно из-за телеведущейКонстантин Богомолов расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз."Осведомленные источники", которые всегданаходятся в таких ситуациях, утверждают: бесстыдница , видимо совсемпотеряв уважение к отцу своего ребенка, даже не прячет любовника от постороннихглаз. Говорят, что видели телеведущую и режиссера целующимися на улицах Вены.Супруг Ксении Максим Виторган, со своей стороны, ведет себя очень сдержанно. Еголичный микроблог полностью посвящен рабочим моментам. Упоминаний о Собчак в последнее время не встречается.