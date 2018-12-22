В Кировском районе Санкт-Петербурга локализован пожар на складе пиротехники. Погибших и пострадавших нет. Возгорание произошло в металлическом ангаре, пламя охватило 300 квадратных метров.

В Кировском районе Санкт-Петербурга локализован пожар на складе пиротехники. Погибших и пострадавших нет. Возгорание произошло в металлическом ангаре, пламя охватило 300 квадратных метров.Для тушения используется пожарный поезд, специальный бронещит и шланги длинной около 600 метров. Эвакуировать жителей не пришлось, так как до ближайших домов больше километра.Передвижная лаборатория МЧС взяла пробы воздуха и не зафиксировала опасных выбросов, передает телеканал "Россия 24".